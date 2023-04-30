Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü olmak üzere 45 kişi yaralandı.

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde askerleri taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, piyade sözleşmeli er Muhammed Koçak ve ismi öğrenilmeyen bir asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.