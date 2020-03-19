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Şırnak'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ile Uludere Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.


Uludere İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 18 Mart'ta iki farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 1 adet methadone hap, 1.43 gram esrar, 225,27 gram eroin, 11,37 gram metamfetamin, 147,90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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