Şırnak'ta 2019 yılı il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta, 2019 yılı ilk il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, DSİ, karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürlerin katılımı ile yapıldı. Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2019 yılında yapılması planlanan hizmetler ele alındı.

Burada bir açıklama yapan Vali Aktaş, Şırnak genelinde 571 proje ve işin yürütüldüğünü, bu işin toplam tutarı 1 milyar 117 milyon 511 bin lira olduğunu söyledi. Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine dilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Aktaş, “2019 yılının 1. dönem toplantımızın ana gündem maddesi 2018 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları aralık ayı itibariyle görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini yapmak olacaktır. İlimizde 2018 yılı aralık ayı itibariyle ulaşım sektöründe 53, tarım sektöründe 37, eğitim sektöründe 159, sağlık sektöründe 23, enerji sektöründe 15 ve diğer kamu hizmetlerinde 284 olmak üzere toplam 571 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 571 proje ve işin toplam tutarı 5 milyar 343 milyon 94 bin lira olup bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 10 milyon 178 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2018 yılı ödenekleri 1 milyar 117 milyon 511 bin liradır. Dönem sonun kadar 888 milyon 943 bin TL harcanarak yüzde 80 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2018 yılında yürütülen 571 projenin 267'si tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 47'ye tekabül etmektedir. 185 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 12 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 107 proje ve işe henüz başlanılamamıştır” dedi.

Koordinasyon kurulu toplantısı, diğer kurum müdürleri ve temsilcilerin sunumu ile sona erdi.