Şırnak'ta 210 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Şırnak'ta, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla 210 bin öğrenci karnesini aldı.

Şırnak Orgeneral Edip Başer ilk ve ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Şırnak Valisi Osman Bilgin, okulu ziyaret etti, öğrencilere karnelerini dağıtarak veliler ile sohbet etti.

Burada açıklama yapan Vali Bilgin, kentte 709 tane okul olduğunu bilgisini paylaştı. 210 bin öğrencinin olduğunu belirten Vali Bilgin, "Bu gün Türkiye'nin en yoğun genç nüfusunun olduğu iki ilden biriyiz ve çocuklarımız karnelerini alıyor. Pırıl pırıl, onlar şimdi aileleri ile birlikte tatillerini yapacaklar. İnşallah ikinci dönemleri çok güzel bir şekilde geçecek" dedi.

Şırnak'ta öğretim de hem fiziki yapının geliştirilmesi hem eğitim kalitesinin arttırılması, öğretmen sayısı ile ilgili bir sıkıntıları olmadığını ifade eden Vali Bilgin, "Bu yıl mevcut öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 85'i kadrolu öğretmenler ve hemen hemen her branştan kadrolu öğretmenimiz var. Yeni atamalarda yapılacak, önemli bir sirkülasyon var. Buradaki öğretmenlerimizin yaş oranı da çok küçük. Daha doğrusu azimliler, istekliler ve yeniler. Bizim içinde bu önemli bir konu. Çocuklarımıza şimdiden iyi tatiller diliyorum” ifadelerinde bulundu.