Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97'inci yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Şırnak Valiliği önünde düzenlenen kutlama törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkan vekili Sami Geliş, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu. Tören Vali Ali Hamza Pehlivan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Vali Pehlivan, "Cumhuriyetimizin ilan edilişinin, 97. yılına, milletçe ulaşmış olmanın mutluluğunu ve kıvancını, bugün, bir kez daha, hep birlikte yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsuna çıkarak büyük fedakârlıklarla başlattığı milli mücadelemiz, kurtuluş savaşımız, büyük bir başarıyla sonuçlanmış, bu zafer neticesinde, Türkiye cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu büyük eser tarihimizin en büyük çağdaşlaşma projesidir. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hususunda da atılan en önemli adımdır. Bundan tam 97 yıl önce, 29 Ekim 1923 tarihinde, ilan edilen ve tamamen milletin egemenliğine dayalı idare şekli olan cumhuriyetimiz, daima ileri bakan, heyecanla ve şevkle çalışan, canını, kanını ortaya koymuş fedakâr bir neslin bugünkü nesillere, bizlere armağanıdır, mirasıdır. 97 yıl boyunca milletçe büyük işlere, büyük projelere imza attık. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler var. 15 Temmuzda, Gabar'da, Kato'da, Cudi'de şer güçlerine birliğimize kaset edenlere karşı mücadele eden kahramanlarımızın göğsündedir, gönlündedir. Bunu aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimizin manevi hatırasındadır. İşte içinde bulunduğumuz bölgede yıllardan beri bölücü terör örgütü türlü çeşit eziyetler, zulümler yaşattı. Ama başta güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi, askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, korucularımızın ve vatandaşlarımızın yardımıyla çok şükür huzur ve güvenlik ortamını yakaladık. Geleceğe umutla güvenle bakıyoruz" dedi.

Şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Şehir turu atıldı

Şırnak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katılımıyla araçlarla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak kutlandı. Şırnak Valiliği'nce kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, korona virüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı programla kutlandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un katılımıyla onlarca araçla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak, vatandaşların Şırnak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde ellerindeki Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.