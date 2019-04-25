Şırnak'ta 3. Geleneksel Öğrenme Şenliği başladı

Geleneksel Öğrenme Şenliği düzenlendi.

Şenlik açılışına Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Ferit Batmaz, Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İl ve ilçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda üretilen şalu-şepik, yöresel kıyafetler, kilimler, halılar, ince oyaları gibi el işi ürünler ile okullarda hazırlanan TÜBİTAK projeleri, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte sergilendi.

Burada bir konuşma yapan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2018-2019 eğitim öğretim yılında il merkezi ile İdil, Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan tüm çalışmaların sergilendiğini belirtti. Vatandaşların ve okullardaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çok güzel programların yapıldığını dile getiren Vali Aktaş, "Buradaki buluşları, el emeğini gördük, çok mutlu olduk. Bu ortam gösterdi ki imkan sağladığımızda, destek verdiğimizde toplum olarak gençlerimizi insanlarımızı motive ettiğimizde, yönlendirdiğimizde ne kadar güzel sanatsal eserlerin ortaya çıktığını gördük. İl genelinde katkı sağlayan, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlik 2 gün sürecek.