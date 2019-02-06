Şırnak'ta 3 gündür kapalı olan yol ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan alternatif yol, 3 günlük çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasındaki geçit, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapanmıştı. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede görevliler, yolu trafiğe açmak için yoğun bir mesai harcadı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 gün sürdürdüğü çalışmaların ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.