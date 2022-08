Şırnak'ta 400 sporcunun katıldığı tenis şampiyonası başladı

Şırnak'ta 37 kız, 63 erkek takım olmak üzere 400 sporcunun katıldığı Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu takım şampiyonası başladı.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksinde başlayan ve 31 Ağustos'a kadar sürecek tenis şampiyonasına 37 kız, 63 erkek takım olmak üzere 400 sporcu katıldı. Açılışta konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, kenttin son dönemde kültürüyle, turizmiyle ve festivalleriyle misafirperverliğini ortaya koyarak sürekli yeni organizasyonlar yaptığını söyledi.

Vali Bilgin, "Tenis Federasyonu ilimizde özellikle ilimizin ulusal ve uluslararası spor tanıtımı faaliyetlerinde çok büyük etkisi var. Biz bir olacağız, birlikte olacağız düsturuyla hareket ediyoruz. Her alanda, sporuyla, tarımı, sanayi, kültür, ekonomi, eğitimde ve sosyal yaşamda Şırnak eski Şırnak değil, Türkiye'de öncü bir il olarak her alanda başarılarıyla anılan, söz edilen bir il olarak ülkemizde yerini almaktadır. Sadece tenis alanında değil, rafting, futbol, voleyboluyla ve özellikle kadın şiddetine yönelik dikkat çekmek açısından önemli olan kadın ligleri ile ilgili ilimizde sporu destekleyip sporu Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanımızın belirttiği gibi toplumumuzu genç, iri ve diri tutacağız. 10 yıl öncesine kadar hiçbir yerde tenis oynanmazken ve bilinmezken şimdi ülkemizin her köşesinde her ilde kız ve erkek tenisçilerimiz yetişiyor" dedi.