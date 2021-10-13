Şırnak'ta 414 projeye 7 milyar 322 milyon 942 bin lira harcandı

Şırnak İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen 2021 yılının 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Vali Yardımcısı Murat Ekinci, DSİ, Karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda devam eden yatırımlar ile yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Vali Pehlivan, Şırnak genelinde 414 proje ve iş yürütüldüğünü, bu 414 proje ve işin toplam tutarının 7 milyar 322 milyon 942 bin lira olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldik. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2021 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olacaktır. İlimizde 2021 yılı itibarıyla ulaşım sektöründe 61, tarım sektöründe 67, eğitim sektöründe 62, sağlık sektöründe 15, enerji sektöründe 12 ve diğer kamu hizmetlerinde 197 olmak üzere toplam 414 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 414 proje ve işin toplam tutarı 7 milyar 322 milyon 942 bin lira olup, bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 555 milyon 848 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2021 yılı ödenekleri 650 milyon 659 bin liradır. Dönem sonuna kadar 650 milyon 659 bin lira harcanarak yüzde 44 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2021 yılında yürütülen 414 projenin 130'u tamamlanmıştır, ki bu oran yüzde 32'e tekabül etmektedir. 145 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 53 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 86 proje ve işe henüz başlanılamamıştır" dedi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, diğer kurum müdürleri ve temsilcilerin sunumunun ardından sona erdi.