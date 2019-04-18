Şırnak'ta 45 bin 740 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ta polisin düzenlediği operasyonda 45 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Silopi KOM Grup Amirliği tarafından yürütülen projeli soruşturmada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 45 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ve 150 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.