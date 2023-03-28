İhlas Haber Ajansı

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Şırnak'ta 48 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şırnak’ta il Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 48 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şırnak'ta il Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 48 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, terörün finans kaynaklarından olan "kaçakçılık"la mücadele çerçevesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silopi ilçesinde yapılan operasyonda, 48 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Yapılan operasyon çerçevesinde gözaltına şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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