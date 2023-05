Şırnak'ta 5 bin kişiye birlik beraberlik yemeği verildi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Alihan Babat, 5 bin kişiye birlik ve beraberlik yemeği verdi.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde hizmetleriyle gündem olan AK Partili Belediye Başkanı Alihan Babat, belde sakinlerini bir sofrada buluşturdu. Küslerin barıştığı birlik ve beraberlik yemeğine 5 bin kişilik yemek hazırlandı. Belde belediye binası bahçesinde verilen öğle yemeğine her aileden katılım sağlandı, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yemek programı iki saat sürdü. Yemek programında konuşan Başkan Alihan Babat, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da birlik beraberlik yemeği verdik. Beldemizdeki herkesi davet ettim, sağ olsun herkes davetimize icabet etti. 5 bin kişilik yemek hazırladık. Belediye binamızın önünde bütün hemşehrilerimizle birlik beraberlik, kardeşlik yemeği yedik. Aramıza fesat koyanlara şunu söylemek isterim. Başaramayacaklar, belediye başkanı olduğum günden beri hep halkımın hizmetinde olmaya devam ediyorum. Sadece Şenoba değil, bütün Şırnak bölgesindeki herkesin yardımına koşmaya çalışıyorum. Buradan herkese seslenmek istiyorum. Eskiden Cumhurbaşkanımıza bazı talepleri iletmekte güçlük çeken vatandaşlarımız vardı, biz aracı olmaya devam ediyoruz. Sağ olsun çok iyi bir valimiz var, kaymakamlarımız, komutanlarımız var. Her konuda vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Gençlerimize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu sıkıntılı süreçleri atlatacağız" dedi.

Birlik ve beraberlik yemeğinin ardından katılımcılar Başkan Babat'a teşekkür etti.