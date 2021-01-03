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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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