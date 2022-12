Şırnak'ta 50 bisikletçi 45 kilometre pedal çevirdi

Tesis edilen huzur ortamıyla birlikte spor aktiviteleri artarken, 50 bisikletçi 45 kilometre kat ederek Cizre ilçesine doğru yola çıktı.

15 farklı ilden gelen yaklaşık 50 bisikletçi, Şırnak Cumhuriyet Meydanında buluşarak, 45 kilometre yol kat ederek Cizre'ye doğru yola çıktı. Törene katılan Şırnak Valisi Osman Bilgin, programda yaptığı konuşmada, kentin her alanda baharı yaşadığını sporda da her kategoride başarılar elde edildiğini söyledi. Vali Bilgin, “Gençlik Spor İl müdürümüzün de belirttiği gibi Şırnak spor şehri aynı zamanda. Bu söylemlerle değil sayılarla net bir şekilde ortada. Bisikletinden tenisine, raftinginden basketboluna, voleybolundan futboluna kadar her alanda yaklaşık 28 branşta Şırnak'ımızda çok ciddi manada bir potansiyel var. Bunların tamamı lisanslı sporcular. Emek veren başta Gençlik ve Spor müdürümüz olmak üzere tüm yöneticilere antrenörlere Milli Eğitim camiasına ona destek veren diğer tüm katmanlara, halkımıza, sivil toplum kuruluşlarına hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Gelecek yıl 14 tane uluslararası ve ulusal etkinlik yapacağız"

"Evet, gençlerimiz, sporcularımız, iyi ki varsınız" diyen Vali Bilgin, "Şırnak merkezi dağlık bir yapıya sahip olmasına rağmen bisiklet sporuna gönül veren burada sporun her alana yayılması için çok ciddi gayret gösteriyorlar. Evet, bundan sonra artık bisiklet festivalinde geleneksel hale getiriyoruz ve buna da bir takvim belirliyoruz. Sadece gelecek yıl 14 tane uluslararası ve ulusal etkinlik yapacağız. Özellikle karşımızda lisede gençlerimiz var Onların da bu spora ilgi gösteririm, bu alanda faaliyetlerinde daha arttırmaları için her türlü desteğiyle hazırız. Artık Şırnak her yönüyle kabuğunu kırmış ve özellikle 2023'te Türkiye 100 yılında ve geleceğin Türkiye'sinde çok önemli bir yer edinmiş ve sürekli adını bu olgularla yaşatacaktır" diye konuştu.

Vali Bilgin, "Artık Şırnak'ın dışarıda olumsuz olan algısının olmaması için bizler de her türlü kaybede gösterip, Şırnak'ımızı bir turizm, spor Kültür, Sanat, tarih, aynı zamanda Sanayi ve üretim şehri haline getireceğiz. Yani sadece Şırnak tek yönlü bir gelişim değil, çok yönlü bir gelişimle her alanda adından söz ettiren bir il olma hürriyetini ortaya koyacak. 2023 yılında tüm arkadaşlarımızla birlikte halkımızla birlikte mevcut, bundan önceki tempomuza kat ve kat üstüne çıkarak, yarınlar hep birlikte yaşamak için el ele vereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Cumhuriyet Meydanında başlayan festivale, Vali Osman Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kurum müdürleri ve çok sayıda sporcu katıldı.