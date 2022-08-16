Şırnak'ta 50 milyon maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 50 milyona mal olan 40 yataklı devlet hastanesinin hizmete girmesine sayılı günler kaldı.

Sağlık Bakanlığınca 2020 yılında 50 milyon liraya ihale edilerek yapımına başlanan Uludere Devlet Hastanesi inşaatı yüzde 97 seviyesine geldi. Son teknoloji sağlık ekipmanları ile donatılan yeni hastanenin hizmete geçmesiyle vatandaşlar, kent merkezine ve çevre illere gitmeden birçok sağlık hizmetini burada alabilecek. Toplamda 4 bin 800 metrekare alan üzerinde inşa edilen 40 yataklı olan hastanede, 2 ameliyathane odası, 8 yataklı yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı yenidoğan yoğun bakımı ünitesi, 6 diyaliz yatak ve makinesi, evde bakım hizmeti, 60 kişilik konferans salonu, 10 müşahede alanı, acil servisi ve 6 adet poliklinik odasıyla hizmet verecek.

Sağlık alanında büyük bir yatırım olduğunu değerlendiren Hastane Müdürü Şule Coşkun, bölge halkına sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla yapılan hastanenin, Uludere ve köyleri ile birlikte 50 bin nüfusa hizmet vereceğini söyledi. Coşkun, “Mevcut hastane 25 yataklı fakat gerek fiziksel gerekse branş anlamında yeterli bir hastane değil. Yeni yapılan hastanemi 40 yataklı olacak. Aynı zamanda doğumhane, ameliyathane, yeni doğum bakım merkezi ve diyaliz birimimiz olacak. Uludere için gerekli bir ihtiyaçtı. Gerek ulaşım, gerek mesafe olarak kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı Uludere, Beytüşşebap ilçesi ve köyleri için 50 bin nüfusa hizmet edecek bir hastane. Bu büyüklük ve yeterliliğiyle hasta potansiyelini karşılayacak niteliktedir. 50 milyon liralık bir yatırım yapıldı” dedi.

“Yeni hastanemiz sevklerin önüne geçecek”

Yeni hastane ile birlikte sevklerin önüne geçileceğini aktaran Coşkun, “Aylık ortalama ambulansla sevklerimiz 60-70 arasındaydı ve mevsimsel olarak bu sayı artmaktaydı. Yeni açılan bölümlerle bu sevk oranını düşürecektir. Yeni hastanemiz Uludereli vatandaşlara büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle kış aylarında kırsal yolları kapandığında buraya gelen vatandaşlar birkaç gün kalabiliyorlar. Kış aylarında evlerine dönüşte sıkıntı olabiliyor. Özellikle gebe olan kadınlarda çok büyük sorun yaşamaktayız. Onun için eski hastanemizin yıkılmaması için Sağlık Bakanlığına başvurduk ve eski hastanemizi gebelik ve anne eğitim oteli şeklinde hizmet vermek istiyoruz. Doğumuna 10 gün kala anneleri burada konaklayıp bütün hizmetini karşılayıp sağlıklı doğum yapmasını sağlamak amacımız. Ayrıca il ve ilçelerden buraya geçici görevle gelen personellerimize konaklama konusunda sıkıntı yaşamaması için bir katı da personel konaklama olarak kullanacağız” şeklinde konuştu.

Yeni Uludere hastanesini sevinçle karşılayan vatandaşlardan Ali Işıklar, “45 bin nüfusa sahip bir ilçeyiz. Şırnak merkezde poliklinikler daha fazla olduğu için oraya başvuruyorduk. Sevkler daha çok oluyordu. 40 yataklı bir hastanemiz oldu. Yeni hastane yapıldığı için çok memnunuz. İnşallah en yakın zamanda açılır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Vatandaşlardan Kerem Ürün ise, “Yeni hastanemiz modern ve lüks bir şekilde yapılmış. Çok güzel olmuş. Hastalarımız olduğu zaman çok sıkıntı yaşıyorduk. Farklı bir hastaneye gitmek zorunda kalıyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.