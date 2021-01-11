Şırnak'ta 6 bin 652 operasyonda 56 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2020'de 6 bin 652 operasyon düzenlendiğini, 40 teröristin ölü, 1 teröristin sağ ve 15 teröristin de ikna çalışmaları kapsamında teslim olmaları ile birlikte 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Vali Pehlivan, 2020'de Şırnak ve ilçelerinde terörle mücadele faaliyetlerini değerlendirme toplantısı düzenledi. Valilik Gamer toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak bölgesinde çalışan gazeteciler katıldı. Şırnak'ta güvenlik ve asayiş ile ilgili hassasiyetlerine değinen Vali Pehlivan, yakalanan huzur ortamının daim kılınması için 2020 yolunda da güvenlik birimlerinin hummalı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

6 bin 652 operasyonda 56 terörist etkisiz hale getirildi

Vali Pehlivan, 2020 yılında terörle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2 büyük çaplı, 43 orta çaplı ve 4 bin 813 küçük çaplı operasyon düzenlendiğini söyledi. Vali Pehlivan, “Bu operasyonlar sonucunda 40 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ, 15 ikna çalışmaları kapsamında teslim olmak üzere toplam 56 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde ve sığınaklarında, 1 havan, 2 lav, 6 roketatar, 3 av tüfeği, 2 M4 piyade tüfeği, 1 Bixi makineli tüfeği, 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 9 M16 tüfeği, 35 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 tabanca, 2 makinalı tabanca, 199 roketatar mühimmatı, 123 el bombası, 94 el yapımı patlayıcı, 13 anti personel mayın, 3 anti tank mayın, 1 patlamamış top mühimmatı, 3 geri tepmesiz top mermisi, 7 bin 172 muhtelif fişek, 9,16 gram C-4 patlayıcı, 44,5 kilogram amonyum nitrat, 6 kilogram alüminyum nitrat, 9,25 kilogram RDX, 3 kilogram TNT ele geçirilmiştir” dedi.

PKK'ya katılım düştü

2019 yılında bölücü terör örgütüne Şırnak ili jandarma bölgesinde 7 şahsın katıldığını 2020 yılında ise bu sayının 4'e düştüğünü kaydeden Vali Ali Hamza Pehlivan, “Kaçakçılık organize suçlarla mücadele kapsamında, 364 olay meydana gelmiş olup bu olaylarda 520 şüpheli yakalanarak adli makamlarca 8 şahıs tutuklanmış 507 şahıs adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Olaylarda 177 bin 396 paket sigara, 213 kilogram nargile tütünü, 90 litre kaçak alkol, 513 kaçak çay, 5 bin 500 litre kaçak akaryakıt, bin 269 adet kaçak cep telefonu, 2 adet tabanca, bin 754 çift kaçak spor ayakkabı, bin 225 adet güneş gözlüğü 2 bin 550 metre kaçak kumaş ele geçirilmiştir. Yasadışı sınır geçişleri önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 43 olay meydana gelmiş olup bu olaylarda 108 şahıs yakalanarak yasa dışı sınır geçişlerini organize eden 18 şahıstan 3 şüpheli tutuklanmış 15 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Asayiş olayları kapsamında, 2 bin 582 asayiş olayı meydana gelmiş olup olaya karışan 2 bin 828 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapılmıştır. Trafik kazaları olaylarında, 2020 yılı içerisinde 248 trafik kazası meydana gelmiş olup bu kazalarda 6 vatandaş hayatını kaybetmiş, 296 vatandaş yaralanmıştır. Bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 65, yaralanma olaylarında ise yüzde 45 azalış meydana gelmiştir” diye konuştu.

“PKK operasyonlarında 469 şüpheli yakalandı”

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan İl Emniyet Müdürlüğünün terörle mücadele operasyonlarına da değinerek, “PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlar Kapsamında, 2020 yılı içerisinde il genelinde 469 şüpheli yakalanmış, 77 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 69 şüpheli adli kontrol şartıyla, 297 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 26 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiştir. Toplam 347 operasyon gerçekleştirilmiş 15 adet uzun namlulu silah, 2 adet kısa namlulu silah, 33 adet AK-47 şarjörü, 53 adet el yapımı patlayıcı, 14 adet el bombası, bin 464 adet uzun-kısa namlu mühimmat, 45 adet roket atar mühimmat, 4 adet havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları; Şırnak il genelinde 2020 yılında 151 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuş; 55 bölücü terör örgütü mensubu tutuklanmış, 95 bölücü terör örgütü mensubu ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 1 bölücü terör örgütü mensubu çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise 2020 yılı içerisinde DEAŞ silahlı terör örgün mensubu 4 şüpheli yakalanmış 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında yapılan çalışmalarda 232 şüpheli yakalanmış; 20 şüpheli tutuklanmış, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla, 123 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 27 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiştir” şeklinde konuştu

Asayiş olayları 2020 yılında yüzde 14,8 azaldı

Asayiş olayların 2020 yılında yüzde 14 azaldığını vurgulayan Vali Pehlivan, “2020 yılı içerisinde müdürlüğümüzce il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında, bin 951'i kişilere karşı, 919'u malvarlığına karşı, 779'u takibi gereken, 463'ü topluma karşı, 97'si millete ve devlete karşı işlenmiş olan toplam 4 bin 209 asayiş olayı meydana gelmiştir. Belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilip yakalanan 2 bin 486 şüpheliden 105 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 bin 381 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Asayiş olayları 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 14,8 azalmıştır. Kaçakçılık organize suçlarla mücadele kapsamında, 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 332 olay meydana gelmiş, 12 operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda 494 şüpheli yakalanmış, 19 şüpheli tutuklanmış, 475 şüpheli serbest bırakılmıştır. 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 7 adet tabanca, 4 adet uzun namlulu silah, 404 adet fişek, 16 adet şarjör, 153 bin 467 paket kaçak sigara, 18 bin adet makaron, 6 bin 870 adet puro, 2 bin 355 paket elektronik sigara tütünü, 668 kilogram kaçak çay, 584 kilogram tütün, 731 bin 986 adet muhtelif emtia, 2 bin 798 adet cep telefonu, 460 litre kaçak akaryakıt, 221 şişe kaçak içki, 27 bin 479 adet ilaç, 4 bin 93 kutu ilaç, 382 şişe ilaç, 467 adet sahte para, 16 adet tarihi eser, 2 adet altın, 2 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte plaka ele geçirilmiştir. 2020 yılında meydana gelen olay sayısı 2019 yılına göre yüzde 17 azalmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 781 olay meydana gelmiş, 18 operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda bin 33 şüpheli yakalanmış, 92 şüpheli tutuklanmış, 941 şüpheli serbest bırakılmıştır. 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 145 kilo 788 gram eroin, 14 kilo 678 gram metamfetamin, 2 kilo 361 gram esrar, 6 gram sentetik kannabinoid, 4 gram Hint kenevir tohumu, 170 adet ectsay, 94 adet sentetik ecza maddesi, 17 adet bong düzeneği, 2 adet hassas terazi, 2 adet ölçek, 8 adet tabanca, 9 adet şarjör, 81 adet fişek, 51 bin 415 lira ele geçirilmiştir. 2020 yılında meydana gelen olay sayısı 2019 yılına göre yüzde 44 artmıştır” dedi.