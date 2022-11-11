Şırnak'ta 60 bin fidan toprakla buluştu

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsünde 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programı çerçevesinde 60 bin fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kampanya çerçevesinde Şırnak'ta 60 bin fidan, toprakla buluşturuldu. Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri dahilinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kampanyada Şırnak'ta 60 bin fidanın toprakla buluşturulması amacıyla tören düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Öncelikle ülkemiz ve dünya son dönemde özellikle azalan orman, azalan su kaynakları ve kirlenen çevre ile karşı karşıyadır. Tabi burada orman varlığının artışının sadece ve sadece devlet ile olması mümkün değil. Burada bugün yapılan geleceğe nefes kampanyaları da halkımızın, yöneticilerin ve ülkemizin her köşesindeki vatandaşlarımızın bu bilinci kazanmaları ve bu kültürü devam ettirmeleri yani sürdürülebilirlik” dedi.

Bilgin, sözlerinin devamında, “Özellikle ülkemizde böyle bir sıkıntı var. Daha öncesinde hep böyle özel ağaçlandırma alanları görürüz. Tabela yazar, şu kurum tarafından ağaçlandırılmıştır ama bir bakarsınız bir tane ağaç yok. Bu çok önemli bir sıkıntı. Kendi kendimizi kandırmış oluyorduk. Çok şükür ki özellikle geleceğe nefes anlamında yapılan bu ağaçlandırmalar ile birlikte sadece ağacın dikilmesi değil, bunun 3 yıllık bakımı ve dolayısı ile süreç içerisinde diktiğimiz ağaçların çok büyük bir bölümünün yaşadığını görüyoruz” diye konuştu.

"İlimiz açısından ağaçlandırmak kavramı ve ilimizde özellikle ormanları manipüle etme konusunda ayrı bir hassasiyeti olan bir ilde yaşamaktayız" diyen Vali Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün vatandaşlarımız tatillerine Ege, Akdeniz bölgelerine gittiğinde maalesef özellikle son iki yılda orman yangınları ile ülkemizde ciddi manada bir tahribat söz konusu oldu. Tabi bunları yapanlar uluslararası iş birliği ile birlikte terör örgütleri. Ama maalesef öyle bir ironi ki, halkımızın aklı ile alay edercesine, batıda orman yangınlarını yapan bu örgüt, doğuda da orman sevdalısı gibi görünüyor. O nedenle biz buna karşı tedbir almak, halkımızı bu konuda bilinçlendirmek, halkımıza bunun böyle olmadığını anlatmak ve gerçeği anlatmak için şöyle bir çalışma yapıyoruz. Geldiğimiz günden beri özellikle vatandaşlarımıza ormancılıkla ilgili devletimizin verdiği destekleri anlattık. Ama maalesef bu konuda başarılı olamadık. O zaman biz dedik ki, yine devlet olarak görevi biz alacağız ve terör örgütünün halk üzerinde yapmış olduğu bu propagandayı ortadan kaldıracağız."

Buraları halkın yararlanacağı, halkın geçimini sağlayacağı orman alanları haline getireceklerini kaydeden Vali Bilgin, “Bizler makine ile girip, bütün alanlarda ilçelerimizin tamamında ormanları dikip, büyüttükten belli bir aşamaya getirdikten sonra da vatandaşlarımıza 50'er dekar olarak dağıtacağız. Bu dağıttığımız alanlarda vatandaşlarımız gelir elde edecek. Elde ettikleri gelirle birlikte ormanlara sahip olacak. Gerçekten de 'Geleceğe Nefes' olacağız. Hangi yönden olacağız? Ormanları koruyarak ve ormanları çoğaltarak. Oksijen kaynağımız olan ormanlardan yararlanacağız, ormanlardan gelir elde edeceğiz. Bugün Siirt ilimizde, Siirt çok farklı bir il değil, hemen yanı başımız. Eskiden Şırnak, Siirt'e bağlıydı. Siirtli hemşehrilerimiz, ormanlardan 7 milyar TL gelir elde ediyorsa, Şırnak'ın elde etmemesi için bir neden var mı? Soruyorum sizlere. Dolayısı ile çalışacağız. Elimizi taşın altına koyacağız, hatta ve hatta bizler gövdemizi taşın altına koyacağız. Hep birlikte el ele verip birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.

Şırnak-Cizre karayolu üzerinde Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan ormanda fidan dikimi yapıldı. Burada da binlerce fidan toprakla buluşturulup, ilk can suyu verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan hatıra ormanı için açıklamalarda bulunan Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ise, “11 Kasım Türkiye'miz için çok önemli bir gündür. Milli Ağaçlandırma Günü ve yıllardır devam ediyor. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devam eden bir çalışmadır. Çok güzel ve verimli bir çalışmadır” dedi.

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü bahçesindeki fidan dikimi etkinliği, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Abdürrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, kurum müdürleri ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.