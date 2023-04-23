Şırnak'ta 8 sincap yavrusu ele geçirildi

Şırnak'ta satılmak üzereyken el konulan 8 sincap yavrusu koruma altına alındı.

Silopi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulan sincap yavruları Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Biriminde tedavi edilecek. Sincaplar daha sonra doğal ortamlarına bırakılacak.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, “Silopi'de bir vatandaşın doğal ortamda yakaladığı 8 sincabı satacağı yönündeki bilgi üzerine HAYDİ ekipleri ile çalışma başlattıklarını söyledi. Sincapların üreme mevsiminde bu tür durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını dile getiren Kalay, “Bu tür durumlar maalesef onların ticaretine de konu olabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında durumu en yakın kolluk birimine ya da bize haber vermeleri. 8 yavru sincap bir süre bize misafir olacak, onların bakımlarını ve beslenmelerini sağlayacağız. Yavrular, tabiatta hayatta kalabilecek erişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak” dedi.