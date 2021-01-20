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Şırnak'ta 90 yaş ve üzeri vatandaşlar için evde aşı yapılmasına başlandı

Şırnak’ta yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının aşılama işlemi sürerken kent genelindeki 90 yaş ve üstündeki kişilere evinde korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı.

Şırnak'ta yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının aşılama işlemi sürerken kent genelindeki 90 yaş ve üstündeki kişilere evinde korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı.


Şırnak'ta yeni tip korana virüs ile mücadele kapsamında 90 yaş üstü yaşlılara aşı uygulaması gerçekleştirildi. Korona virüs ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki 90 yaş üstü bin 59 kişiye korona virüs aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı. Şırnak Devlet Hastanesinde yatan 92 yaşındaki Kumri Kılıç ve Şehr-i Nuh Mahallesindeki 96 yaşındaki Zeliha Batmaz'a ilk doz aşısı uygulandı.


İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 2 bin 932 sağlık personelinin aşı uygulamasının bugün itibarıyla bitireceklerini söyledi. Başıbüyük, "Sağlık personelimizin aşısının ardından bugün de 90 yaş üstü hastalarımıza ilk dozunu ilgili birimdeki arkadaşlarımız tarafından uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda kent genelinde bin 59 yaşlımız var. Bu yaşlılarımız ikinci kategoride aşı yapılacak kişilerdi. Bunu da 4-5 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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