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Şırnak'ta aç kalan tilki yola indi

Şırnak’ta, ormanlık alanda yiyecek bulamayan tilki, yola indi.

Şırnak'ta, ormanlık alanda yiyecek bulamayan tilki, yola indi. Vatandaşlar tarafından fark edilen tilkinin yemesi için bölgeye yiyecek bırakıldı.


Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy ile Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü arasındaki 2 bin rakımlı Suvara Kodra geçidindeki ana yola inen tilki, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Dağlık alanda yiyecek bulamadığı için yola inen tilkiyi fark eden vatandaşlar, yanlarında bulunan yiyecekleri, yemesi için hayvana bıraktı. Yolu kullanan vatandaşlar, bölgede yaban hayvanlarına sıkça rastlandığını söyledi. Hakim Berk isimli vatandaş, "Bölgeye çok fazla yaban hayvan geldiği için yanımızda muhakkak yiyecek bir şeyler bulunduruyoruz. Tilki, kurt, domuzlar bölgede sıkça görülen hayvanlardan. Bölgede çok çeşitli hayvan var. Yola iniyorlar, kış aylarında yiyecek bir şeyler olmadığı için yola iniyorlar, köylere geliyorlar. Duyarlı vatandaşlar buralara yem bırakırsa, hayvan ölümlerinin de önüne geçilir" dedi.


Uzun süre kameralara bakıp ilerleyen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

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