Şırnak'ta acılı anneler 'Kahrolsun PKK' sloganları ile evlatlarını HDP'den istedi

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP önündeki eylemi 26'ncı haftasına girdi.

Şırnak anneleri ile şehit yakınları, HDP Şırnak il binasına yürüdü. PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan Şırnaklı kadınlar ile şehit yakınları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Kürt-Türk kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken Kurban Bayramında dağa kaçırıldığını ve HDP'nin evladını geri getirene kadar burada olacağını söyledi. Üstek, "Ben oğlumu istiyorum. Ben elimden geldikçe HDP'nin önüne geleceğim. Ne hakları vardı bizden, çocuklarımızı geri getirsinler. Çocuklarımızı kendilerine götürüp sattılar. İnsan, hayvanı kaybolduğu zaman arar, ben de oğlumu getirene kadar burada olacağım. Allah huzur versin. Allah huzursuzluk vermesin kimseye" dedi.

"PKK terör örgütüdür, uzantısı HDP'dir"

Şehit eşi Zübeyde Bilir ise eylemlerinin 26'ncı haftasına girdiğini belirterek, "Haklı duruşlarından dolayı her hafta annelerin yanındayız. PKK terör örgütüdür. PKK milletin çocuklarını dağa götürüyor, niye kendi çocuklarını dağa götürmüyorlar, niye kendi çocuklarını satmıyorlar? Biz bu ailelerin her zaman yanında olacağız. Haklı duruşlarında ve dimdik ayakta durdukları için onlara da teşekkür ediyoruz. Yeter artık, PKK bir terör örgütüdür. Siyasi uzantısı da HDP'dir. HDP de bir terör örgütüdür artık. Çünkü HDP artık bütün çocukları dağa götürüyor. Araştırın bakın bütün çocukları HDP götürüyor. HDP çocukları terör örgütü PKK'ya satıyor. Biz sonuna kadar burada eylemimize devam edeceğiz. Değil 26 hafta 26 bin hafta da olsa annelerin yanında haklı olarak kalacağız. Her zaman bir şehit eşi, şehit kardeşi, gazi kızı olarak annelerin yanında olacağız" diye konuştu.

Eyleme katılan Kezban U. ise, "Şırnaklı anneler olarak Hacire annemizin başlatmış olduğu ilk direnişe destek vereceğiz. Biz kadınlar olarak herkes kendi evladın kavuşana kadar ve Hacire anne nasıl kavuştuysa, Şırnak'ta Hakkari'de Van'da anneler evlatlarına kavuşana kadar biz bu eylemimize devam edeceğiz. Sonuna kadar annelerimizin arkasındayız. PKK bitmeden biz bu eylemlerimizi bitirmeyeceğiz. Biz her zaman annelerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.