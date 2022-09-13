Şırnak'ta "Ahilik Haftası" kutlamaları yapıldı

Şırnak'ta 35'inci Ahilik Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Program, Şırnak Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk heykeline Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu'nun çelenk sunumu ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinliğe Vali Osman Bilgin, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt ve esnaf katıldı. Burada yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağına plaket ve başarı belgesi verildi.

Vali Bilgin, Şırnak'ın eski günleri yaşayan Şırnak olmadığını, her alanda olduğu gibi ticaret alanında esnafın kendi alanlarında çok güzel işler yaptığını söyledi. Şırnak'ın ve Şırnak halkının hak ettiği yere en kısa sürede geleceğini ifade eden Vali Bilgin, "Ahilik, sadece ticari yaşamın dizaynını yapan bir kültür değildir. Ahilik, ayın zamanda aileyi, toplumu dizayn eder. Aslında ahilik demek biziz, insan demek” dedi.

Konuşmaların ardından Ahilik Haftası programı verilen yemeğe geçilerek son buldu.