İhlas Haber Ajansı

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Şırnak'ta ahırda yangın: 65 hayvan telef oldu

Şırnak’ın Güneyçam köyünde bir ahırda çıkan yangında, 65 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şırnak'ın Güneyçam köyünde bir ahırda çıkan yangında, 65 küçükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Şırnak'ın Güneyçam köyünde bir ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından, itfaiye, 112 ve Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verildi.


Köy sakinlerinin de yardımıyla yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, çıkan yangında Bilal Abay'a ait 65 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

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