Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı

Şırnak'ta baharın gelişiyle beraber köylüler, kış aylarında ahırlarda biriken organik gübreleri tarlalara dökmeye başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber köylülerin de tarla mesaisi başladı. Kış aylarında ahırlarda biriken organik gübreleri toplayan köylüler, bunları el yordamıyla tarla ve bahçelere serpiyor. Yoncaların daha verimli olması için kış hazırlıklarına başlayan köylüler bahar aylarında yoğun bir mesai harcıyor. Hurşit Uçuş isimli çiftçi, her yıl tarlalarda çalışarak bahar aylarını geçirdiklerini söyledi. Uçuş, "Kış aylarında biriken organik gübreyi traktörlerle taşıyoruz. Tarlalarımıza gübreyi serpiyoruz. Hayvanlarımız kış aylarında aç kalmaması için gübreyi dağıtıyoruz. Yoncalar daha güzel olsun diye çalışıyoruz" dedi.