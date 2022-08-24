Şırnak'ta aile faciası: Cinnet getiren baba ailesini katletti

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kişi, gece saatlerinde eşini ve 3 kızını uykuda oldukları sırada pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu. Dehşet evi gün ağarınca görüntülendi.

Alınan bilgilere göre İdil ilçesi Yenimahalle Botaş Caddesi'nde gece saatlerinde Hasan Karaslan (40) evde uyudukları sırada cinnet getirerek eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, anne ve 3 kızının cansız bedenleriyle karşılaştı.

Başlarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Ölenlerin otopsi işlemleri devam ederken, yakınlarının hastane önüne bekleyişi sürüyor.

Komşulardan edinilen bilgilere göre, minibüs şoförü olan Hasan Karaaslan'ın şizofreni hastası olduğu, ara ara hastalığını nüksettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.