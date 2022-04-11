Şırnak'ta akrabalar arası arazi kavgası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dağkonak köyünde amca ve yeğenleri arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silah ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda, F.K. ve S.K. silahla, A.K. ise sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevke edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda kullanılan pompalı tüfeğe el koydu. Ekiplerin köyde güvenlik önlemleri devam ediyor.