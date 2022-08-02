Şırnak'ta altyapı bitti, üstyapı çalışması başladı

Şehir merkezinde üstyapı çalışmalarına başlayan Şırnak Belediyesi, Ali Gaffar Okan Caddesi'nde başlanan asfaltlama çalışmaları ile 12 mahallede toplam 30 kilometre asfaltlama yapılacağını belirtti.

Asfaltlama çalışmalarını inceleyen Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, “İlk 2 yıl planlama yaptık, şu anda asfalt dökülen bölümlerin hepsinde altyapı, yağmur suyu, kanalizasyon ve doğal gaz hepsi bittikten sonra çalışma başlattık. Altyapı bitmeden üstyapıya girdiğimizde belediyenin parasını heba etmiş oluyoruz. Bu sene ana arterler başta olmak üzere 30 kilometre asfalt dökeceğiz. Bu asfaltın kalitesini personellerimiz kontrol ediyor. Önümüzdeki yıl sadece asfalt ile yetinmeyeceğiz" dedi.

Başkan Yarka, "Bu güzergahlarda refüjlerin hepsinde çiçek açacak. Refüjler ve kaldırım bordürlerinin tamamı boyanacak. Kaldırımlardaki en ufak bodur taşının veya kilitli parke taşın onarımı bile yapıldıktan sonra da duvarlardaki süslemeler ve boya çalışmalarımız ile halkımızın huzuruna öyle çıkacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. İlk gün ne dediysek inşallah bir bir hepsini yapacağız. Benim yoğurt yiyişim, altyapı olmadan üstyapı yapmıyorum. Özel sektördeki çalışma prensibim de budur. Bir haftadır vatandaşımızın yüzü gülüyor. Çünkü 12 mahallede çalışma var. Alt yapısından, duvarına kadar kanalizasyonundan yol genişleme çalışmalarına kadar. Şu anda 30 kilometreye yakın asfalt çalışmamız olacak. Başta ana arterler olmak üzere 30 kilometrenin üzerine de çıkabiliriz. Şırnak Belediyesi her şeyin üstesinden gelecek güçtedir. Çünkü prensipli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.