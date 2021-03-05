Şırnak'ta anjiyo merkezi, koroner ve çocuk yoğun bakım üniteleri hizmete açıldı

Şırnak'ta son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte sağlık alanında yatırımlar arttı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde anjiyo merkezi, koroner yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri törenle hizmete açıldı.

Şırnak'ta anjiyo merkezi, koroner yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri törenle hizmete açıldı. Açılışa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, kurum müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ünitelerin hayırlı olmasını dilerken, Şırnak'ta sağlık alanında çıtanın hızla yükseldiğini belirtti. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ''Sağlık hizmetleri noktasında hastanelerimiz, servisler, doktor sayımız ve hizmet kalitemiz şükürler olsun her geçen gün artıyor. Anjiyo merkezimiz kentimizde olması çok önemliydi ve üzerinde çalışılan bir konuydu. Sağlık alanlarının her bölümü mutlaka hayati öneme sahiptir. Bu yatırımların hizmete geçirilmesinde desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Anjiyo merkezi, koroner yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri açılmasıyla dışarıya 160-170 arası hasta sevk edilmek zorunda kalınıyordu. Bu vesileyle hem hastaların sevkin önüne geçilmiş olacak hem de çevre illerden sevk alacak seviyeye geleceğiz inşallah. Atılan adımlarla yoğun bakım sayımız da 65'ten 108'e çıktı, bu da sağlık hizmetleri kapasitemizin arttığını gösteriyor'' dedi.

Vali Pehlivan, Sağlık Bakanlığının Şırnak'ta büyük bir öneme sahip olan 500 yataklı Şırnak Bölge Hastanesi'nin de ihale aşamasının yıl içinde tamamlanarak yapımına başlanacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ünitelerin açılışı gerçekleştirildi.