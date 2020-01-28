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Şırnak'ta arıcıların zorlu kış mesaisi devam ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde arıcıların zorlu kış mesaisi sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde arıcıların zorlu kış mesaisi sürüyor. Arıcılık yapan vatandaşlar, hayvanların ölmemesi için 4 ay boyunca kürekleri ellerinden düşürmüyor.


Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde çetin geçen kış aylarında arıcıların zorlu mesaisi bitmek bilmiyor. Bal arıları karda telef olmasın diye nöbet tutan arıcılar, kar yağar yağmaz birikintileri temizleme çalışmalarına başlıyor. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Beytüşşebap'ta arıcılar hava sıcaklığının eksi 14 dereye kadar düştüğü günlerde bile çalışmak zorunda kalıyor.


Beytüşşebap'a bağlı Başaran köyünde arıcılık yapan Hazım Gökçe, yıllardır kış aylarında arıların nöbetlerini tuttuklarını söyledi. Gökçe, "Kış aylarında bal arılarımız ölmesin diye sürekli kovanların önlerini temizliyoruz. Temizlemezsek kovanlardan çıkan arılar karda telef oluyor, temizlersek arılar ölmeden tekrar yuvalarına giriyor. Her gün bu zorlu işleri yapıyoruz" dedi.


Tahsin Gökçe isimli arıcı ise güneşli havalarda bir çok arının telef olduğunu ifade etti. Tahsin Gökçe, "Kar yağınca sürekli arılar dışarı çıkmıyor. Ama hava güneşli olunca arılar çıkıyor ve donarak telef oluyorlar. Biz de sadece arıların önlerindeki karları temizliyoruz" diye konuştu.

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