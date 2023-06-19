Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 133 gözaltı

Şırnak’ta Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi.
Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 133 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1 kilo 319 gram metamfetamin, 3 kilo 685 gram eroin, 25 gram esrar, 18 gram afyon sakızı, 5 gram skunk, 8 adet bong, 4 adet hassas terazi, 8 adet tabanca 2 adet tüfek, 170 adet fişek, 12 adet şarjör, 16 bin adet makaron, 160 paket sigara, 56 adet cep telefonu, 95 adet cep telefonu aksesuarı, 8 bin 200 TL para ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 118 kişi kaçakçılık, 13 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs, 1 şüpheli ise terör suçundan olmak üzere toplam 133 şüpheli gözaltına alındı.