Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 220 paket sigara, 112 adet emtia, 3 adet cep telefonu ve 1 adet bong ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 20'si kaçakçılık, 15'i asayiş, 2 şüpheli terör ve 3 şüpheli sahtecilik suçundan toplam 40 şüpheli gözaltına alındı.