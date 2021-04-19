Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı

Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemesi ele geçirilirken, 44 kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12- 18 Nisan 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda, 28,29 gram eroin, 22,04 gram metamfetamin, 0,48 gram esrar, 8 adet sentetik ecza maddesi, 3.640 paket kaçak sigara, 732 litre akaryakıt, 13 adet kaçak cep telefonu ve 16 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 44 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.