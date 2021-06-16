Şırnak'ta 'Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi' Projesi hayata geçirildi.

Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın insan kaynaklarının geliştirilmesi program otoritesi tarafından desteklenen, proje başvuru sahibi Şırnak Üniversitesi, proje ortağı Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, proje iştirakçisi ise Dicle Kalkınma Ajansı olan 'Şırnak Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi' Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü senato toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da videokonferans sistemi üzerinden toplantıya katıldı.

Şırnak Valisi Pehlivan, projenin 160 bin Euro olduğunu ve 15 aylık bir uygulama süresini kapsadığını söyledi. Şırnak'ta resmi tespitlere göre 82 milyon metreküp kömür rezervinin olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, maden gibi riskli olan bir iş kolunda iş güvenliği ve emniyetin çok önemli olduğunun altını çizdi. Vali Pehlivan, projenin amacının Şırnak ve çevresindeki asfaltit ocaklarında çalışan madencilerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi olduğunu dile getirdi. Kömür rezervinin büyük çoğunluğunun Cudi Dağında olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, İçişleri Bakanlığının destekleriyle geliştirilen ve uygulanan Güvenlik Konsept Projesiyle yıllarca terör nedeniyle uygun şekilde işletilemeyen rezervlerin de değerlendirilebileceğini belirtti. İl genelinde 21 ruhsatlı işletme olduğunu aktaran Vali Pehlivan, "İşletme sahiplerinin öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunu ziyadesiyle önemsemesi gerekiyor. Önce çalışanın sağlığı ve güvenliği, sonra ekonomik alanda atılacak adımlar ve madenlerin işletilmesi geliyor" dedi.

Başkan Yarka, Rektör Erkan, Şırnak TSO Başkanı Geliş, DİKA Genel Sekreteri Alanlı ve videokonferans yoluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya projeyle ilgili düşünce ve değerlendirmelerini paylaştı.

Şırnak Üniversitesi Proje Koordinatörü Veli Ayan tarafından proje hakkında detaylı sunum yapılmasının ardından toplantı sona erdi.