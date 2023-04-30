Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit ve yaralılar var

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine yakın askeri personeli taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu, bazı personel yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Besta bölgesi yakında askeri personel taşıyan otobüs devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde 2 askerin şehit olduğunu, yaralılar olduğunu belirledi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.

Otobüs, askeri iş makinası ve kepçeyle kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.