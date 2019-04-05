Şırnak'ta ASKOM toplantısı yapıldı

Şırnak'ta, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut'un katılımıyla Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen ASKOM toplantısına Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzman Dr. Eray Çınar, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, ilçe hastanelerin başhekim ve müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, amaçlarının vatandaşa ülke genelinde en iyi sağlık hizmetini en kısa sürede vermek olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyanın en iyi acil yardım sistemlerinden birine sahip olduğunu ifade eden Korkut, 2004 yılından itibaren 112 acil sağlık ekiplerinin çehresinin değişmeye başladığını kaydetti. Korkut, "Bu yıl içerisinde 4 uçak, 17 helikopter, 5 binin üzerinde ambulans, 30 binin üzerinde sağlık personeli ile dünyanın en iyi acil yardım sistemlerinin birinde çalışıyoruz. Hem ambulanslarımız, helikopterlerimiz hem çalışan personellerimiz birçok açıdan baktığınızda dünya standartlarındadır. Şırnak'ta Kamu Hastanelerinde bazı branşlarda hekim yetersizliği, Hastanelerde gereksiz sevklerin önlenmesi, 112 ekiplerince olay yerinden alınan acil vakalarda zaman kaybı yaşanmaması için hastaların en yakın hastaneye yetiştirilmesi, A tipi acil sağlık hizmetleri istasyonlarına acil tıp teknisyeni atamaları gibi önlemlerimizi aldık" dedi.