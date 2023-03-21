Şırnak'ta bahar beklerken kar geldi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şiddetli yağmur sonrası kar etkili oldu. Bahar beklerken yüksek rakımlı dağlar beyaza büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı dağlarında kar yağışı etkisini gösterdi. Tanin, Kela Mehmet ve Kato Dağı gibi yüksek rakımlı dağlarda iki gündür aralıksız yağan şiddetli yağmur, yerini kara bıraktı. Bahar aylarında kışın tekrar etkisini göstermesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.