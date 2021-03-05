Şırnak'ta bahar ve kış bir arada yaşanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde mart ayında lapa lapa kar yağdı. Yüksek kesimlerin kışı, alçak kesimlerin de baharı yaşadığı bölgede ekipler, buzlanmalara karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde mart ayında kar yağdı. Belediye ve karayolları ekipleri kent genelinde yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Bir yanda bahar, bir yanda da kışı yaşayan ilçede ekipler kar mesaisini sürdürüyor. Karayollarında çalışan Hekim Aykut, yüksek bölgelerde tuzlama çalışmaları yaptıklarını söyledi. Aykut, "İlçemiz yüksek rakımlı olduğundan mart sonuna kadar kar etkili oluyor. Ama alçak bölgelerde bahar etkisini göstermeye başladı. Dün akşamdan beri kar yağışı vardı. Sürücüler zorlanmasın diye tuzlama yaptık" dedi.