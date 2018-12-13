Şırnak'ta belediye ve savcılık arasında iş birliği protokolü İmzalandı

Şırnak Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında haklarında kamuya yararlı işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışmaları ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Cumhuriyet Başsavcısının makamında gerçekleşen protokol imza törenine Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu ve Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürü Selman Altürk katıldı.

Başsavcı Yılmaz, 2018 yılında da benzer konuda kamuya yararlı işte çalışılması konusunda protokol imzalandığını anımsatarak, “Bu protokol bağlamında toplamda 63 yükümlü 25 bin 682 saat işlerde çalıştırıldı. Bu anlamda temizlik, park, bahçe işlerinde çalışma gerçekleştirildi. Bundan sonrada bu projemizi genişleterek devam ettirmek istiyoruz. Buna binaen bahçe, park işlerinde kullanılmak üzere belediyemize beli düzeyde yükümlü vereceğiz. Bu bağlamda Şırnak ilimizde daha güzel ve daha da güzelleştireceğiz. Bu çerçevede de yükümlülerimizi topluma kazandırıyoruz. Toplumdan soyutlamamış oluyoruz. Her iki tarafa da faydalı ve yararlı olmasını diliyorum” dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu ise, “2018 yılı içerisinde yine bu şekilde bir protokol imzalayıp, hükümlülerimizi kamu hizmetinde ve topluma faydalı olmaları ve aynı zamanda topluma entegrasyonlarını sağlamak amacıyla bir protokol imzalamıştık. Bu protokol çerçevesinde hükümlümüzü belediyemiz bünyesinde park, bahçe, temizlik, fen işlerinde çalıştırdık ve hem onların topluma entegrasyonlarını hem de kamu hizmetlerinde faydalı birer birey olmalarını temin ettik. Bu yılda inşallah Cumhuriyet Başsavcılığımızın ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün de katkılarıyla bu sayıyı artırarak güzel çalışmalara hep beraber imza atacağız. İnşallah ilk çalışmamızı da yakın zamanda park bahçe müdürlüğümüz bünyesinde dikimini gerçekleştireceğimiz ağaçlarla gerçekleştireceğiz. Amacımız yükümlülerimizin hem toplumsal ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak, hem de belediyemizin çalışmalarına katkı sağlamak. Ben Şırnak Cumhuriyet Başsavcımıza ve buna katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.