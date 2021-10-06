Şırnak'ta Besta operasyonu

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde bulunan terörist gurupların etkisiz hale getirilmesi için 'Şırnak Besta operasyonu' başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Bestler Dereler kırsalını kapsayan 'Şırnak Besta Operasyonu' jandarma, jandarma komando, jandarma havacılık, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan yaklaşık 2 bin 500 personel, teröristlerin izini sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı, “Operasyonlarımız, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir. Güçlü, cesur, hazır şekilde operasyonlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.