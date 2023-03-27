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Şırnak'ta beton mikseriyle çarpışan ambulans alevlere teslim oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde beton mikseri ile çarpışan ambulans alevlere teslim oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde beton mikseri ile çarpışan ambulans alevlere teslim oldu.


Alınan bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Aşağıdere köyü mevkiinde seyir halinde olan beton mikseri ile ambulansın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ambulans, çarpışmanın etkisiyle alev aldı. Kazada ölen veya yaralanan olamazken, çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kullanılamaz hale gelen ambulans, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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