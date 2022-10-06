Şırnak'ta binlerce kişinin katıldığı festivalde Tıvorlu İsmail, 1.5 metrelik sahneden atladı

Şırnak'ta binlerce kişinin katıldığı festivalde 'Tıvorlu İsmail' İsmail Aşkan rüzgarı esti. İsmail, 1.5 metrelik sahneden atladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ‘Yerfıstığı Hasat Şenliği' etkinliği çerçevesinde düzenlenen festivalde sahne alan Tıvorlu İsmail 1.5 metrelik sahneden atlayarak on binleri coşturdu. Valilik ve Silopi Kaymakamlığınca düzenlenen ‘Yerfıstığı Hasat Şenliği' etkinliği ilçe merkezi Nevruz parkında düzenlendi.

Yerel sanatçılar ve dengbejlerin ardından sahne alan Tıvorlu İsmail, sayıları binleri aşan kalabalığı şarkılarıyla coşturdu. İlerleyen saatlerde coşan Tıvorlu İsmail 1.5 metrelik sahneden atlayarak kalabalığa koştu. Tıvorlu, İsmail'i gören kalabalık bariyerleri aşmak istedi, coşan kalabalığı polis ve güvenlik ekipleri zorlukla kontrol etti. kalabalık doyasıya eğlendi.

Ardından dengbej Mesut Ciziri, Grup Tillo, sanatçı Serkan Kaya, Ceren Ece Öksüz ve İmece folklor ekibi sahne aldı.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden yerfıstığı şenliğinde katılımcılar doyasıya eğlendi.