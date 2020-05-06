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Şırnak'ta çamur yağdı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, toz bulutları yağmurla birleşince ilçeye çamur yağdı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, toz bulutları yağmurla birleşince ilçeye çamur yağdı.


Beytüşşebap ilçesinde sabahın ilk ışıkları ile birlikte gökyüzünü örten sarı bulutlardan çamur yağdı. İlçeye bağlı Ayvalık, Başaran, Günyüzü, Mutluca, Bolağaç, Aşağıdere köylerinde yağan çamur nedeniyle kimse evlerinden çıkamadı. Sarı bulutlar nedeniyle karanlığa bürünen köylerde gündüz geceye dönüştü.


İlçede yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.

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