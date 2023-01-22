Şırnak'ta çatışmada şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü, son yolculuğuna uğurlandı.

Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü için kent merkezinde tören düzenlendi. Törenin ardından Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan güvenlik korucusu Encü, gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı. Tören esnasında komutanlardan biri şehidin oğlunun gözyaşlarını elleriyle sildi.

Törene, komutanlar, vali yardımcıları ve kaymakamların yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.