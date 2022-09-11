Şırnak'ta çiftçiler kuraklığı baraj sularıyla aşmak istiyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kuraklık ile pençeleşen çiftçiler, bu sorunu baraj sularıyla oluşturulan sulama kanalları ile aşmak istiyor.

Türkiye genelinde iklim değişikliğinden dolayı kış aylarında beklenen yağışın olmaması nedeniyle kuraklık endişesi yaşanıyor. Ülke genelinde barajlarda su seviyesi her geçen gün azalırken tarım alanları ise alarm veriyor. 191 bin dekar sulu, 57 bin dekar susuz tarım alanı olmak üzere 250 bin üretim alanı olan Silopi ovasında çiftçiler, tarımsal girdi fiyatlarındaki hızlı artış gübre, mazot, enerji gibi temel girdilerin yanı sıra kuraklıktan dertli.

"Sulama kanalları ile kuraklığı aşmak istiyoruz"

Çiftçiler, kuraklığın yanı sıra sulama kanallarından yararlanamadıklarını belirterek, ürünlerinde ciddi rekolte kayıplarının oluşacağını söyledi. Silopi'de susuz 57 bin dekar alanına sulama kanallarının oluşturulmasını isteyen çiftçiler yetkililere seslendi. 250 dönüm arazi üzerine ektiği 7 bin 750 zeytin ağacından 45 ton zeytinyağı elde etmesi gerektiğini belirten üretici Serdar Soysal, "Maalesef zeytin bahçemizi bu yıl sulayamadık, susuz bir sekilde kuruyor. Bu ciddi bir zarardır, ülkemizin milli servet kaybıdır. Emeklerimizin karşılıksız kalmasını istemiyoruz" dedi.

Su kanalları oluşturularak çiftçilere destek çıkılmasını isteyen Soysal, "Devletin yetkili mercileri buna çözüm bulmaları gerekiyor. Bölgemizde çok su artıları, dereler ve nehirler var. Baraj ve su kanallarıyla suyu çiftçilerimize ulaştırabilirler. Kooperatifler, ziraat odası ve Tarım Bakanlığı projelerini mutlaka hızlandırmalıdır. Emeklerimizin karşılıksız kalmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Zirraat Mühendisi Ebubekir Çağlin ise, "Silopi'de 250 bin tarımsal üretim alanı var. Bundan 57 bin dekari susuz tarım alanıdır. Geri kalanı ise sulak alan olarak geçiyor ama şöyle bir sıkıntı var. Sulak arazi olarak geçen 150 bin dekari kuyu sistemiyle sulanan arazilerdir. Geri kalanı ise devletin yaptığı kanalları ile sulanan arazilerdir. Arkamızda gördüğünüz 57 bin dekarlik susuz alanda, sulama imkanı yok. Burada mercimek buğday arpa gibi ürünler ekilebiliyor ama çok ciddi verim kayıplar oluşuyor. Resmiyette sulak tarım arazisi olarak geçen arazilerde de kuraklığa dayalı olarak ciddi sorunlar çıkıyor. Bunlardan bir tanesi kuyulardan suların çekilmesidir. Çiftçinin her sene biraz daha derine kuyu kazması gerekiyor. İkinci problem ise kuyu açma da çok yüksek elektrik faturaları çıkıyor. Kısacası çiftçi çift taraflı sıkıntılar yaşıyor" şeklinde konuştu.