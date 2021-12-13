Şırnak'ta çiftçilere 108 bin adet meyve fidanı dağıtıldı

Şırnak'ta Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 108 bin adet ceviz, badem ve fıstık fidanı dağıtıldı.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. Vali Pehlivan, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP İdaresinin ortaklaşa düzenlediği ve hayata geçirdiği iki tane projenin etkinliğini düzenlediklerini söyledi. Vali Pehlivan, “Bu projelerin toplam mali değeri yaklaşık 2 milyon TL'dir. Birinci proje atıl arazilerin değerlendirmesine yönelik bir projedir. Eğimden veya kuraklıktan dolayı bazı araziler kullanılamıyor olabilir. Bu tür arazilerde Antep fıstığın yetiştirilmesi son derece uygundur. Antep fıstığın getirisi de yüksek dolayısıyla bu proje kapsamında 50 bin fıstık fidesini bu gün çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Bu projenin büyüklüğü 415 bin TL'dir bunun 313 bini hibe, yani yüzde 70'i hibe geri kalanı da çiftçilerimizin katkı payı ile hayata geçirmiş oluyoruz. Meyveciliği geliştirme projesi ise, üretim modeli dediğimiz ve Şırnak'ta yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir projedir. Üretim teşviki konusunda Antep fıstığı, badem, cevizin yanında Uludere ilçemiz de yetişen ve bu bölgeye özgü olan ve coğrafi tescili ile ilgili çalışma başlattığımız Kıtılnefs üzümü hareketiyle bağcılığı geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Birlikte üretim modeli kapsamında 150 çiftçimizi bir araya getirdik. Çiftçilerimizin bu üretimi başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için 10 bin dekarın üzerinde bahçeleri tahsis ediyoruz. 45 bin Antep fıstığı, bin 500 ceviz, bin 500 de badem fidanı teslim ediyoruz. 10 bin adet de Kıtılnefs üzümü vermek suretiyle bağlar oluşturuyoruz. Bu sayede de üzüm üretimini de teşvik etmiş oluyoruz. Bu projemizin maliyeti de 1 milyon 400 bin TL, bunun 1 milyonunu GAP bölge kalkınma idaresi karşılıyor. Dolayısıyla her iki proje ile birlikte 108 bin meyve fidanını çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz. Son yıllardan üretim alanında adımları artırmaya, bu alandaki çalışmaları çoğaltma gayretindeyiz. Tarım ve Hayvancılık alanları en temel yatırım konularımızdan bir tanesidir. Devletimizin teşviklerini vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize en etkin şekilde buluşturma gayreti içerisindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere fidanları dağıtıldı.