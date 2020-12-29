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Şırnak'ta çocukların kar keyfi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası çocuklar karda kaymanın keyfini yaşadı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası çocuklar karda kaymanın keyfini yaşadı. Kızak ve bidonlarla kayan çocuklar gün boyu eğlendi.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki bir grup çocuk kızak ve bidonlarla karda kaymanın keyfini yaşadı. 200 metrelik bir parkur yapıp karda kayan çocuklar gün boyu eğlendi. Çocuklardan Büşra Gökçe, günlerdir kısıtlamalardan dolayı dışarı çıkamadıklarını söyledi. Gökçe, "Kısıtlamalar vardı çıkamıyorduk. Şimdi yasaklar kalktı, arkadaşlarımla buraya gelip kayıyoruz. Çok eğleniyoruz" dedi.


Kaan Engin de kızakla kaydığını ifade ederek, "Kızakları dayım yaptı burada çok güzel bir kar yağdı. Kayıyoruz, çok eğleniyoruz" diye konuştu.

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