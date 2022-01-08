Şırnak'ta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 2 kişi gözaltına alındı

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, M.B. ve A.G.K. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli dönemlere ait sikkeleri satmak maksadıyla Şırnak il merkezine getirecekleri bilgisinin alınması üzerine ihbari değerlendiren ekipler, yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan arama sonucunda; 47 adet Selçuklu, 105 adet Artuklu, 201 adet Bizans, 145 adet Roma ve 5 adet Yunan dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 503 adet sikke ele geçirdi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Ekiplerce kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlarının devam ettiği de belirtildi.