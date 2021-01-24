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Şırnak'ta dağ zirveleri buz tuttu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle dağlar buz tuttu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle dağlar buz tuttu. Karlı dağ zirvelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.


Beytüşşebap ilçesinde kış tam anlamıyla kendisini hissettiriyor. Sibirya soğukları ile dağ zirveleri buz tutarken, ilçeye bağlı Taşarası ve Günyüzü köyü bölgesindeki dağlarda sarkıtlar oluştu. Ferdi Gökçe adlı vatandaş, hiç bu kadar soğuk bir yıl geçirmediğini belirterek, "Yıllar sonra ilk defa böyle bir soğukla karşılaşıyorum. Resmen araçlar çalışmıyor artık, dağlar buz kesildi. Dağlarda kar 3 metreyi geçti. Buralarda ise sular buz tuttu" dedi.

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