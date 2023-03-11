Şırnak'ta depreme dayanıksız 2 bina yıkılıyor

Şırnak'ta depreme dayanıksız raporu verilen Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlükleri binalarının yıkımına başlandı.

3 yıl önce boşaltılan iki binanın yıkımına başlanıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce belli bir yılın üzerindeki kamu ve okul binalarında yaptırılan depreme dayanıklılık testi sonuçlarına göre "depreme dayanıklı değildir" raporu verilen kamu binaları hakkında yıkım kararı verildi. Karara istinaden Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlükleri 3 yıl önce tahliye edildi. Yıkım nedeniyle Şırnak Belediye ekiplerince Şehit Mehmet Esin Caddesi trafiğe kapatıldı. Yüklenici firmanın iş makineleri tarafından başlayan yıkım çalışması sırasında itfaiye ekipleri de oluşan tozu azaltmak amacıyla sulama yaptı.