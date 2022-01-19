Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde aşırı karla karışık yağmur sonrası dev kayalar yola düştü, ulaşım kapandı.

Kayalardan dolayı Beytüşşebap ilçe yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri yolu tek şerit açtı. Kar engeli nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Kar kalınlığı ilçe genelinde yüksek rakımlı bölgelerde 1 metreyi geçti. Jandarma zorunlu haller dışında yolu araç giriş çıkışlarına kapattı. Ekiplerin karla mücadelesi gece geç saatlerinde de devam ediyor.